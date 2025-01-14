Убийцы были в шоке. На Урале вынесен приговор за расправу над девушкой в 2004 году

«Сказать, что фигуранты удивились неожиданному визиту полицейских — ничего не сказать. Они были просто в шоке, что спустя столько лет представители МВД и СКР все-таки вышли на их след. Оба обвиняемых ранее уже были неоднократно судимы по статьям УК РСФСР и УК РФ, в том числе за тяжкие преступления против личности», — отметил полковник Горелых.