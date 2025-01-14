Пять машин сгорело в Иркутской области с начала нового года

Так, на бульваре Космонавтов в Братске загорелся автомобиль «ВАЗ 2108». Огонь появился в детальной аппаратуре салона машины. Причина всё та же — замыкание. Потушить пламя смогли четыре специалиста и одна машина спецтехники.