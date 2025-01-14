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Пять машин сгорело в Иркутской области с начала нового года

В четырех случаях причиной пожара стало замыкание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала нового года сгорело пять автомобилей. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в четырех случаях причиной появления огня стало короткое замыкание.

Один пожар был вызван разгерметизацией топливной системы, поделились в ведомстве.

Так, на бульваре Космонавтов в Братске загорелся автомобиль «ВАЗ 2108». Огонь появился в детальной аппаратуре салона машины. Причина всё та же — замыкание. Потушить пламя смогли четыре специалиста и одна машина спецтехники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25-летний водитель «Тойоты» погиб в ДТП с грузовиком в Братском районе. Сибиряк не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

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