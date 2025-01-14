В Тольятти пожарные ликвидировали возгорание в супермаркете 14 января

Утром во вторник, 14 января, в Тольятти произошло возгорание в магазине «Миндаль». Он находится на улице Мира, 95а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Около 07:47 пожарные получили сообщение о пожаре. По данным оперативного ведомства, прибывшие подразделения установили, что в супермаркете горели пыле-масляные отложения в вентиляции хлебопечи. К счастью, никто не пострадал.
Пламя удалось полностью потушить к 08:31. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. На месте работали 28 специалистов и 7 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.