Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти пожарные ликвидировали возгорание в супермаркете 14 января

В магазине Тольятти загорелись пыле-масляные отложения в вентиляции хлебопечи.

Источник: Комсомольская правда

Утром во вторник, 14 января, в Тольятти произошло возгорание в магазине «Миндаль». Он находится на улице Мира, 95а. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Около 07:47 пожарные получили сообщение о пожаре. По данным оперативного ведомства, прибывшие подразделения установили, что в супермаркете горели пыле-масляные отложения в вентиляции хлебопечи. К счастью, никто не пострадал.

Пламя удалось полностью потушить к 08:31. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. На месте работали 28 специалистов и 7 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

пожары