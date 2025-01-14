В Екатеринбурге председатель кооператива, обманувший 28 пайщиков, пойдет под суд

В Екатеринбурге перед судом предстанет председатель потребительского кооператива. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Председатель международного потребительского кооператива «Синерджи» обманул 28 пайщиков. Сумма причиненного ущерба достигает 416 тысяч рублей. Мужчина привлекал средства, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности.
— Кроме того, он открыл консультационные офисы в городах Улан-Удэ, Якутск, Хабаровск, организовал размещение рекламы о деятельности кооператива, проведение презентаций в различных регионах страны, — рассказали в региональном ведомстве.
Средства пайщиков поступали на счет кооператива и принималась наличными по нескольким инвестиционным программам. Первичные документы при этом не оформлялись, инвестиционная деятельность не велась. Деньги уходили на оплату рекламы, аренды помещений и другое.