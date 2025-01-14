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Жительницу Иркутска осудили за мошенничество с маткапиталом

Женщина заключила фиктивный договор на покупку участка, где был зарегистрирован несуществующий дом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске осудили 33-летнюю женщину за мошенничество при получении выплат. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, подсудимая сговорилась с неизвестным и заключила договор займа с кредитной организацией на сумму предоставленного материнского капитала.

После заключила фиктивный договор на покупку участка в ДНТ «Калиновка», что в Усольском районе, там был зарегистрирован несуществующий жилой дом. После того как жительница Иркутска зарегистрировала права собственности, оформила нотариально заверенное обязательство.

По документам в несуществующем доме жила вся семья: она с мужем и дети. После всех махинаций она подала заявление о направлении 428 тысяч рублей в счет погашения долга по займу.

— После обналичивания средств оставила себе 215 тысяч, истратив их по своему усмотрению. Оставшуюся часть передала соучастнику. Суд признал женщину виновной в преступлении и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — уточнили в ведомстве.

Помимо этого она обязана возместить ущерб. А это значит, что осужденная вернет потраченные 428 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда по маршруту № 74 вырастет в Иркутске с 10 февраля.