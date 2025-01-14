Жительницу Иркутска осудили за мошенничество с маткапиталом

— После обналичивания средств оставила себе 215 тысяч, истратив их по своему усмотрению. Оставшуюся часть передала соучастнику. Суд признал женщину виновной в преступлении и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — уточнили в ведомстве.