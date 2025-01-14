Жительницу Иркутска осудили за мошенничество с маткапиталом

В Иркутске осудили 33-летнюю женщину за мошенничество при получении выплат. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, подсудимая сговорилась с неизвестным и заключила договор займа с кредитной организацией на сумму предоставленного материнского капитала.
После заключила фиктивный договор на покупку участка в ДНТ «Калиновка», что в Усольском районе, там был зарегистрирован несуществующий жилой дом. После того как жительница Иркутска зарегистрировала права собственности, оформила нотариально заверенное обязательство.
По документам в несуществующем доме жила вся семья: она с мужем и дети. После всех махинаций она подала заявление о направлении 428 тысяч рублей в счет погашения долга по займу.
— После обналичивания средств оставила себе 215 тысяч, истратив их по своему усмотрению. Оставшуюся часть передала соучастнику. Суд признал женщину виновной в преступлении и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, — уточнили в ведомстве.
Помимо этого она обязана возместить ущерб. А это значит, что осужденная вернет потраченные 428 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда по маршруту № 74 вырастет в Иркутске с 10 февраля.