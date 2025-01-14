Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На предприятии в Саратове ликвидировали открытое горение

САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости. Открытое возгорание на предприятии в Саратове, где есть повреждения после атаки БПЛА, ликвидировано, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: Shutterstock

«Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об угрозе атаки БПЛА в регионе, экстренные службы области приведены в полную готовность. По его словам, в результате массированной атаки БПЛА есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратова и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, предварительно, никто не пострадал. Глава региона отмечал, что на предприятии в Энгельсе экстренные службы занимаются ликвидацией открытого горения. В школах Саратова и Энгельса школьные занятия переведены в дистанционный формат.

пожары