В Мозыре милиция раскрыла кражу денег с карты умершего белоруса

Сообщается, что в милицию обратилась жительница Мозыря. Она сообщила о краже денежных средств с банковской карты отца, который умер в мае 2024 года. В сообщении говорится, что про хищение стало известно в тот момент, когда женщина получила документы о вступлении наследство.