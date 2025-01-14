В Мозыре милиция раскрыла кражу денег с карты умершего белоруса. Подробности рассказали в УВД Гомельского облисполкома.
Сообщается, что в милицию обратилась жительница Мозыря. Она сообщила о краже денежных средств с банковской карты отца, который умер в мае 2024 года. В сообщении говорится, что про хищение стало известно в тот момент, когда женщина получила документы о вступлении наследство.
Изучив выписку по счету, жительница Мозыря поняла, что банковской картой отца расплачивались за товар, в том числе алкоголь, в различных торговых объектах города. Сказано, что названные траты мужчина не мог производить по причине нахождения в больнице. Общий ущерб составил 475,90 рубля.
Удалось установить, что банковскую карту, которая принадлежала умершему отцу женщины, украл 62-летний житель Мозыря. Он проходил лечение вместе с мужчиной. Фигурант раскаялся в содеянном, признал свою вину. Заведено уголовное дело.
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