В Красноярске экс-гендиректора ФМБА подозревают в получении взяток в сумме больше 16,5 млн рублей

С января 2017 по 2022 годы директор ФМБА помогал компании знакомого побеждать в аукционах на выбор поставщика медицинских изделий. Всего за это время ФМБА и фирма заключили больше 85 контрактов. За это гендиректор получил больше 16,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.