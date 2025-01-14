В Красноярске экс-гендиректора ФМБА подозревают в получении взяток в сумме больше 16,5 млн рублей

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА» Бориса Баранкина. Его подозревают в получении взяток в размере больше 16,5 млн рублей. Об этом рассказали в краевом СК.
Кроме того, под уголовное дело попал директор коммерческой компании, подозреваемый в даче взятки Баранкину. По версии следствия, в 2017 году гендиректор ФМБА обратился к знакомому бизнесмену и предложил помощь в систематическом заключении контрактов на поставку медицинских изделий для учреждения. Предприниматель согласился.
С января 2017 по 2022 годы директор ФМБА помогал компании знакомого побеждать в аукционах на выбор поставщика медицинских изделий. Всего за это время ФМБА и фирма заключили больше 85 контрактов. За это гендиректор получил больше 16,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Бориса Баранкина задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Бизнесмена-взяткодателя заключили под стражу.
Кроме того, в отношении бывшего гендиректора ФМБА России в суде рассматривается уголовное дело о хищении 15,5 млн рублей при поставке лекарств. Сообщается, что преступление было совершено организованной группой лиц.