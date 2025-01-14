Трамп сравнил ущерб от пожара в Лос-Анджелесе с ядерным ударом

Оценку последствий разрушительного пожара в Калифорнии Трамп дал во время интервью журналисту Newsmax Робу Шмитту.
По словам будущего президента, ему предоставили «несколько осторожных» фотоснимков, которые позволяют ему говорить о том, что ситуация в Лос-Анджелесе на самом деле «гораздо хуже», чем то, что показывают по телевизору.
«Я считаю, что ущерб больше, чем если бы они попали под ядерный удар. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Трамп. Он добавил, что пожар уничтожил мили домов, тысячи зданий сгорели дотла.
Избранный президент выразил уверенность, что пожар можно было предотвратить. Трамп рассказал, что во время своего первого президентского срока говорил губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому о необходимости «принять воду, идущую с севера из Канады», «из тающих ледников».
Трамп считает, что, если бы его предложение было бы принято, то в сгоревшем округе было бы достаточно воды, чтобы предотвратить пожары. Также американский лидер заявил, что требовал от властей Калифорнии следить за состоянием леса, но «они никогда ничего не делали», сообщают «Ведомости».
Пожары охватили округ Лос-Анджелес в Калифорнии 7 января. 8 января действующий президент США Джо Байден ввел режим стихийного бедствия в штате, обеспечив федеральную поддержку властям и жителям региона. По состоянию на 13 января площадь пожаров в округе превысила 40 306 акров, что больше территории Лихтенштейна. Предварительный ущерб от пожаров оценивается в $150 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений. Жертвами огня стали 24 человека.