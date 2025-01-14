Трамп сравнил ущерб от пожара в Лос-Анджелесе с ядерным ударом

Трамп считает, что, если бы его предложение было бы принято, то в сгоревшем округе было бы достаточно воды, чтобы предотвратить пожары. Также американский лидер заявил, что требовал от властей Калифорнии следить за состоянием леса, но «они никогда ничего не делали», сообщают «Ведомости».