В Осиповичах сын заменил на сувенирные 6700 долларов, которые украл у отца

Проведенная проверка показала, что все 67 денежных билетов номиналом по 100 долларов являются поддельными: реквизиты и изображения были выполнены способом плоской офсетной печати. Специалисты установили, что к истории с деньгами причастен 25-летний сын мужчины. Он украл у своего отца 6700 долларов. Для того, чтобы скрыть пропажу денежных средств, подлинные купюры он заменил сувенирными. В отношении 25-летнего мужчины заведено уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса — кража, совершенная в крупном размере.