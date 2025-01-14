В Осиповичах сын заменил на сувенирные 6700 долларов, которые украл у отца. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что житель города Осиповичи принес в банк крупную сумму денег, намереваясь положить деньги на счет. Однако он узнал, что часть купюр имеет признаки подделки.
«Всего мужчина передал кассиру 500 денежных билетов на сумму более 49 тысяч долларов США», — отметили в ведомстве.
Сказано, что в момент проверки кассира обнаружила признаки подделки в 67 купюрах номиналом по 100 долларов. Она вызвала милицию. Мужчина объяснил, что и ранее хранил свои сбережения на счету, снял их, держал дома, а через несколько месяцев вновь принес те же деньги в банк.
Проведенная проверка показала, что все 67 денежных билетов номиналом по 100 долларов являются поддельными: реквизиты и изображения были выполнены способом плоской офсетной печати. Специалисты установили, что к истории с деньгами причастен 25-летний сын мужчины. Он украл у своего отца 6700 долларов. Для того, чтобы скрыть пропажу денежных средств, подлинные купюры он заменил сувенирными. В отношении 25-летнего мужчины заведено уголовное дело по части 3 статьи 205 Уголовного кодекса — кража, совершенная в крупном размере.
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