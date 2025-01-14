В Каменске-Уральском составили план профилактики преступлений

Администрация Каменска-Уральского составила план борьбы с правонарушениями в городе на период до конца 2027 года. Документ подписал глава города Алексей Герасимов. Об этом пишет портал KU66.RU.
В список попали десятки мероприятий, реализацией которых будет заниматься полиция, Росгвардия, социальные учреждения, а также учреждения образования, культуры и спорта.
Акцент сделают на социальной адаптации и ресоциализации горожан, освободившихся из мест лишения свободы, на информировании пожилых жителей Каменска-Уральского о том, как не стать жертвами преступников, а также на работе с подростками.
По третьему аспекту Госавтоинспекция Каменска-Уральского каждый год проводит городские и школьные соревнования среди юных велосипедистов «Безопасное колесо».