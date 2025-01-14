Под Воронежем машина насмерть сбила 62-летнюю женщину

В понедельник, 13 января, в 7 часов утра в Семилукском районе пенсионерка попала под колеса автомобиля на Курской трассе. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Воронежской области, 62-летняя женщина, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который не действует в связи с реконструкцией дороги. В этот момент на нее наехал автомобиль «Пежо Боксер» под управлением 52-летнего воронежца.