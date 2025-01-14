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Под Воронежем машина насмерть сбила 62-летнюю женщину

Женщина-пешеход погибла на трассе в пригороде Воронежа.

В понедельник, 13 января, в 7 часов утра в Семилукском районе пенсионерка попала под колеса автомобиля на Курской трассе. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Воронежской области, 62-летняя женщина, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, который не действует в связи с реконструкцией дороги. В этот момент на нее наехал автомобиль «Пежо Боксер» под управлением 52-летнего воронежца.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия до приезда врачей. Обстоятельства трагедии в рамках проверки выясняют госавтоинспекторы.

За минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 150 аварий, в том числе 122 — в Воронеже. В 5 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 4 человека и один погиб.