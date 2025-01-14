Опубликованы топ-5 таинственных громких уголовных дел в Новосибирске

В Новосибирске вспомнили пять таинственных громких уголовных дел, которые потрясли местных жителей за последние десятилетия. При этом тайна этих дел до сих пор остается не раскрытой.
Как сообщает портал Сиб.фм, одна из самых резонансных историй — исчезновение 15-летней Наташи Матюхиной в селе Яркуль Усть-Таркского района в 2010 году. К убийству девушки могут быть причастны бывшие сотрудники полиции, сейчас на скамье подсудимых находятся двое бывших сотрудников ОВД по Усть-Таркскому району — Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей.
Кроме того, не менее загадочная история исчезновения студентки Екатерины Завьяловой. В ноябре 2003 года девушка уехала в ночной клуб и не вернулась домой. Только спустя 20 лет удалось идентифицировать её останки, к убийству девушки может быть причастен маньяк Евгений Чуплинский.
Еще одна история — это таинственная пропажа 16-летнего Артура Арутуняна. Он пропал в 2012 году за несколько дней до Нового года. В последний раз подростка видели около станции метро «Речной вокзал». В 2014 году в Томской области было найдено тело, которое предположительно принадлежало Артуру, однако выяснилось множество несоответствий.