Опубликованы топ-5 таинственных громких уголовных дел в Новосибирске

Еще одна история — это таинственная пропажа 16-летнего Артура Арутуняна. Он пропал в 2012 году за несколько дней до Нового года. В последний раз подростка видели около станции метро «Речной вокзал». В 2014 году в Томской области было найдено тело, которое предположительно принадлежало Артуру, однако выяснилось множество несоответствий.