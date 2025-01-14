Поезд насмерть сбил подростка на ж/д путях в Воронежской области

По данным следствия, молодой человек переходил железную дорогу в неположенном месте. Подросток получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).