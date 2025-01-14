Поезд насмерть сбил подростка на ж/д путях в Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области поезд насмерть сбил подростка, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР во вторник, 14 января.
Трагедия произошла вечером в понедельник, 13 января, на 358-м километре железнодорожного перегона станций «Калмык-Пост 358 км» ЮВЖД.
По данным следствия, молодой человек переходил железную дорогу в неположенном месте. Подросток получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следователь СК России осмотрел место происшествия. В настоящее время устанавливаются причины, условия и обстоятельства случившегося.