Женщина пыталась убить мужа и напала на следователя в Читинском районе

Версия следствия состоит в том, что в октябре 2024 49-летняя женщина выпивала у себя дома, в какой-то момент поругалась с гражданским мужем. Словесной перепалкой конфликт не закончился, в ход пошло холодное оружие. Она схватила нож и как минимум девять раз ударила мужчину в грудь. К счастью, пострадавшего успели спасти врачи, прибывшие на место происшествия.