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Женщина пыталась убить мужа и напала на следователя в Читинском районе

Обвиняемая девять раз ударила мужчину в грудь ножом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Читинского района предстанет перед судом по делу о покушении на убийство и посягательство на жизнь следователя. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.

Версия следствия состоит в том, что в октябре 2024 49-летняя женщина выпивала у себя дома, в какой-то момент поругалась с гражданским мужем. Словесной перепалкой конфликт не закончился, в ход пошло холодное оружие. Она схватила нож и как минимум девять раз ударила мужчину в грудь. К счастью, пострадавшего успели спасти врачи, прибывшие на место происшествия.

— Вечером этого же дня она была доставлена в следственный отдел для дачи показаний. Во время допроса напала на женщину-следователя со спины и попыталась задушить её, а также угрожала женщине убийством, — рассказали в агентстве.

Коллега пострадавшей пришла на помощь — она оттащила обвиняемую, однако та успела ударить ее кулаком в плечо. Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиапассажиры украли у мужчины багаж в аэропорту Иркутска.