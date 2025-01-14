За новогодние праздники жители Пермского края получили 350 травм на улице

Жители Пермского края получили 350 травм на улице за период новогодних праздников, сообщает пермская станция скорой медицинской помощи.
Днем 14 января учреждение опубликовало статистику по вызовам скорой помощи в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января сотрудники пермской станции СМП получили 14 395 вызовов. Среди наиболее распространенных поводов оказались гипертоническая болезнь и воздействие алкоголя.
По данным станции СМП, из общего числа вызовов за период праздников были госпитализированы 4666 жителей Пермского края. В то же время 1772 из них оказались безрезультатными.
В статистической таблице отдельной строкой также выделены происшествия, относящиеся к категории «Травмы на улице и в общественных местах».
Как пояснили perm.aif.ru в краевом Минздраве, к этой категории относятся травмы, которые жители Пермского края получили на улице, включая травмирования из-за гололеда. Таких травм было 42. Всего вызовов из-за травм в общественных местах поступило 350. Еще 13 вызовов были связаны с обморожениями и переохлаждениями, которые обошлись без летальных исходов.
В медучреждении также уточнили, что среди вызовов часть была связана с COVID-19 — 122, а часть с пневмониями — 311 вызовов. В это же время по диагнозу ОРВИ их было зарегистрировано 1670.
Напомним, пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь жителям Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского и Краснокамского городских округов, а также Ильинского городского округа.