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За новогодние праздники жители Пермского края получили 350 травм на улице

Скорая помощь также зафиксировала 13 обморожений и переохлаждений.

Источник: РИА "Новости"

Жители Пермского края получили 350 травм на улице за период новогодних праздников, сообщает пермская станция скорой медицинской помощи.

Днем 14 января учреждение опубликовало статистику по вызовам скорой помощи в период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января сотрудники пермской станции СМП получили 14 395 вызовов. Среди наиболее распространенных поводов оказались гипертоническая болезнь и воздействие алкоголя.

По данным станции СМП, из общего числа вызовов за период праздников были госпитализированы 4666 жителей Пермского края. В то же время 1772 из них оказались безрезультатными.

В статистической таблице отдельной строкой также выделены происшествия, относящиеся к категории «Травмы на улице и в общественных местах».

Как пояснили perm.aif.ru в краевом Минздраве, к этой категории относятся травмы, которые жители Пермского края получили на улице, включая травмирования из-за гололеда. Таких травм было 42. Всего вызовов из-за травм в общественных местах поступило 350. Еще 13 вызовов были связаны с обморожениями и переохлаждениями, которые обошлись без летальных исходов.

В медучреждении также уточнили, что среди вызовов часть была связана с COVID-19 — 122, а часть с пневмониями — 311 вызовов. В это же время по диагнозу ОРВИ их было зарегистрировано 1670.

Напомним, пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь жителям Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского и Краснокамского городских округов, а также Ильинского городского округа.

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