За новогодние праздники жители Пермского края получили 350 травм на улице

Как пояснили perm.aif.ru в краевом Минздраве, к этой категории относятся травмы, которые жители Пермского края получили на улице, включая травмирования из-за гололеда. Таких травм было 42. Всего вызовов из-за травм в общественных местах поступило 350. Еще 13 вызовов были связаны с обморожениями и переохлаждениями, которые обошлись без летальных исходов.