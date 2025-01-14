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Появились подробности ДТП на Мызинском мосту, из-за которого на Автозаводе были сильные пробки

Две легковушки столкнулись по середине Мызинского моста и перекрыли движение.

Источник: Нижегородская правда

Два автомобиля, столкнувшиеся на Мызинском мосту, привели к сильным пробкам в Автозаводском районе сегодня, 14 января, утром. Подробности ДТП рассказали в УГИБДД России по Нижегородской области.

35-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по Мызинскому мосту в сторону Щербинок и выбрал небезопасную дистанцию. В результате он столкнулся с машиной Kia, за рулем которой находился 50-летний мужчина. Пострадал виновник аварии — он получил резаную рану головы и после осмотра медиков скорой помощи был отпущен.

Обе легковушки перекрыли движение на мосту, оставив лишь одну полосу. При этом чуть дальше еще одна полоса была перекрыта из-за ремонта дороги. Все это привело к серьезным дорожным заторам.

Напомним, что сегодня утром город встал в девятибалльные пробки. В верхней части Нижнего Новгорода дорожная обстановка была стабильной, а вот красные зоны отметились в Автозаводском районе. Наиболее напряженная ситуация была в районе улиц Новикова-Прибоя, проспекте Ленина, улиц Магистральной, Фучика, Монастырке.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что пьяный водитель наехал на припаркованную «ГАЗель» в Шахунье.