Появились подробности ДТП на Мызинском мосту, из-за которого на Автозаводе были сильные пробки

35-летний водитель автомобиля Hyundai ехал по Мызинскому мосту в сторону Щербинок и выбрал небезопасную дистанцию. В результате он столкнулся с машиной Kia, за рулем которой находился 50-летний мужчина. Пострадал виновник аварии — он получил резаную рану головы и после осмотра медиков скорой помощи был отпущен.