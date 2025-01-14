«Из-за страха быть осужденным родителями». Житель Березовского района придумал историю с хищением денег мошенниками, проиграв крупную сумму в азартных играх

Белорус проиграл деньги в азартных играх и выдумал историю с кражей из-за страха. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что 24-летний житель Березовского района два раза сообщал в милицию о том, что он якобы стал жертвой киберпреступников. Первый раз с его банковского счета было «похищено» более 700 рублей. А во второй раз мошенники без ведома мужчины «получили» в банке кредит на сумму более чем 5000 рублей.
«В подтверждение слов мужчина предоставил переписку с “киберпреступниками”, которые якобы завладели его паспортными данными», — говорится в сообщении.
Березовский районный отдел СК начал расследовать уголовное дело по части 1 статьи 212 Уголовного кодекса — хищение имущества путем модификации компьютерной информации. В момент следствия проводился осмотр компьютерной техники, а также исследовалась банковская документация.
Удалось установить, что якобы похищенные деньги были переведены на счета букмекерских контор. Однако после того, как был проведен ряд следственных действий, то каких-либо цифровых следов злоумышленников следователи не обнаружили. Факты совершения киберпреступлений не находили подтверждения, и следователи начали проверять версию о том, что преступлений не было вовсе.
«Ясность в уголовное дело внес допрос одного из свидетелей, который сообщил, что его знакомый проиграл деньги в азартных играх», — уточнили в СК.
Также выяснилось, что мужчина сам получил кредит в банке, однако использовал фиктивный аккаунт в телеграм для переписки с самим собой и создания легенды об общении с киберпреступниками. В ведомстве обратили внимание на то, что после очередного допроса фигурант признался, что выдумал историю с хищениями из-за страха быть осужденным родителями. В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 1 статьи 100 Уголовного кодекса — заведомо ложный донос.
Ранее в Осиповичах сын заменил на сувенирные 6700 долларов, которые украл у отца.
Тем временем в Мозыре милиция раскрыла кражу денег с карты умершего белоруса.
А еще МАРТ Беларуси сказал, можно ли примерять нижнее белье в магазине.