«Из-за страха быть осужденным родителями». Житель Березовского района придумал историю с хищением денег мошенниками, проиграв крупную сумму в азартных играх

В сообщении сказано, что 24-летний житель Березовского района два раза сообщал в милицию о том, что он якобы стал жертвой киберпреступников. Первый раз с его банковского счета было «похищено» более 700 рублей. А во второй раз мошенники без ведома мужчины «получили» в банке кредит на сумму более чем 5000 рублей.