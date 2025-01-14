Чиновник из мэрии Владивостока пропал в Таиланде

Родные Константина, по предварительной информации, начали поиски, когда мужчина не вышел на связь 30 декабря. Именно в этот день муниципальный служащий прилетел в Таиланд. 10 января мужчина должен был вернуться во Владивосток. Однако пропавший так и не вышел на работу, что встревожило работодателя.