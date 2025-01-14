Чиновник из мэрии Владивостока пропал в Таиланде

По информации новых медиа, в Паттайе пропал чиновник из Владивостока Константин К. По предварительной информации, 42-летний мужчина вышел из отеля «Паттайя Гранд Ресорт» и не вернулся, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «Мы живем в Таиланде».
Родные Константина, по предварительной информации, начали поиски, когда мужчина не вышел на связь 30 декабря. Именно в этот день муниципальный служащий прилетел в Таиланд. 10 января мужчина должен был вернуться во Владивосток. Однако пропавший так и не вышел на работу, что встревожило работодателя.
Позже в тг-канале «Мы живем в Таиланде» появилась информация, что чиновник найден мертвым в своем номере в отеле «Паттайя Гранд Ресорт». По словам автора канала, следователь, выезжавший на место, не назвал причину смерти и дату обнаружения тела. Официально эту информацию подтвердить пока не удалось.