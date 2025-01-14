Сообщников ушедшего на СВО мэра Большого Камня Абушаева судят в Приморье

В деле о незаконной продаже муниципальных земель в районе Де-Фриза фигурируют трое обвиняемых. Среди них бывший заместитель главы Надеждинского района Александр Султанов. В то время как Рустям Абушаев активно перемещался, его сообщники — другие лица, причастные к незаконной продаже земель, — остались в тени. Однако судебный процесс над ними уже идёт в Надеждинском районном суде с лета 2024 года.