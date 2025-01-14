Сообщников ушедшего на СВО мэра Большого Камня Абушаева судят в Приморье

Подельников Рустяма Абушаева, причастных к продаже земель на Де-Фризе, уже судят в Надеждинском районном суде. Об этом сообщает редакция ОПС-медиа в своем новостном канале.
В деле о незаконной продаже муниципальных земель в районе Де-Фриза фигурируют трое обвиняемых. Среди них бывший заместитель главы Надеждинского района Александр Султанов. В то время как Рустям Абушаев активно перемещался, его сообщники — другие лица, причастные к незаконной продаже земель, — остались в тени. Однако судебный процесс над ними уже идёт в Надеждинском районном суде с лета 2024 года.
Согласно информации, предоставленной судебной картотекой, на скамье подсудимых сегодня находятся трое: Валерий Данейкин, Максим Стефаненко и Александр Султанов. Данейкину инкриминируется статья 159 УК РФ, часть 4 — мошенничество в особо крупном размере, а также статья 174.1 УК РФ, часть 4 — легализация имущества, полученного преступным путём. Максиму Стефаненко, юристу, который на момент задержания занимал руководящую должность в администрации города Уссурийска, также предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ, часть 4. Александр Султанов, бывший заместитель главы Надеждинского района, также обвиняется по трём эпизодам, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Важно отметить, что до прихода в администрацию Надеждинского района Александр Султанов работал в прокуратуре этого же района.
В качестве потерпевших в уголовном деле фигурирует администрация Надеждинского района и ООО СЗ «Илиада». Также из картотеки уголовного дела на сайте суда можно узнать, что защиту троих подсудимых осуществляют пять адвокатов.
Напомним, что в рамках этого уголовного дела фигуранты обвиняются в незаконной передаче в частную собственность нескольких десятков земельных участков в районе Де-Фриза. По версии следствия, эти земли были незаконно выведены из муниципальной собственности. Преступление было раскрыто сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Приморскому краю. На момент незаконной передачи земли Рустям Абушаев занимал должность главы Надеждинского района, но к моменту начала расследования он уже возглавлял администрацию города Большой Камень.