Омскому пастору с уголовным прошлым предъявили новое обвинение

Напомним, весной 2023 года Станислава Москвитина признали виновным в «Создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководстве таким объединением». Ему удалось оспорить приговор, связанный с лишением свободы, в итоге коллегия апелляционной инстанции в августе 2023 года постановила заменить его на условный продолжительностью в 1 год и 6 месяцев с аналогичным по продолжительности испытательным сроком. При этом вердикт содержал запрет на проведение массовых мероприятий, включая богослужения.