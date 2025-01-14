Омскому пастору с уголовным прошлым предъявили новое обвинение

Напомним, ранее он уже представал перед судом, теперь, согласно приведенным данным, ему предъявлено новое обвинение — в «Организации деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
«По версии следствия, Москвитин С. С., зная о том, что решением Генеральной прокуратуры РФ от 07 июня 2023 года международная организация признана нежелательной на территории Российской Федерации, организовал закрытые религиозные служения с участием неустановленных лиц под названием “Встреча с Богом”, в процессе которых демонстрировал видеозаписи пасторов указанной международной организации», — приводится в публикации версия предполагаемого противозаконного деяния пастора.
Обозначено, что судья Колосовского районного суда Омской области принял решение заключить Москвитина под стражу на 2 месяца. Его позиция в связи с обвинением и решением суда по мере пресечения не обнародуется.
Напомним, весной 2023 года Станислава Москвитина признали виновным в «Создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководстве таким объединением». Ему удалось оспорить приговор, связанный с лишением свободы, в итоге коллегия апелляционной инстанции в августе 2023 года постановила заменить его на условный продолжительностью в 1 год и 6 месяцев с аналогичным по продолжительности испытательным сроком. При этом вердикт содержал запрет на проведение массовых мероприятий, включая богослужения.