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В Подмосковье мужчина задушил сестру

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта задушил сестру в квартире в городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлковское» поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в доме на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу у брата с сестрой произошел конфликт, после чего мужчина задушил её… В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан», — говорится в сообщении.

Он доставлен в следственные органы.