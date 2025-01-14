В Подмосковье мужчина задушил сестру

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлковское» поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной в доме на улице Михаила Марченко посёлка Свердловский, обнаружено тело женщины 1983 года рождения.
«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу у брата с сестрой произошел конфликт, после чего мужчина задушил её… В кратчайшие сроки подозреваемый в совершении преступления был задержан», — говорится в сообщении.
Он доставлен в следственные органы.