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Житель Самарской области обманом похищал сотовые телефоны

Жертвами вора-мошенника стали таксист и его знакомая.

Источник: Ave Calvar/CC0

Вступил в законную силу приговор 26 летнему жителю Новокуйбышевска. Признанный виновным в мошенничестве и кражах сотовых телефонов новокуйбышевец был осужден на шесть месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства.

Кражи осужденный совершил в ноябре прошлого года. Одной их жертв вора стал таксист, о которого новокуйбышевец попросил смартфон, якобы для звонка, пояснив, что его мобильник разрядился. Выходя из машины с чужим смартфоном, чтобы усыпить бдительность таксиста, мошенник оставил в салоне свой повреждённый телефон, вышел из машины и скрылся. Таксист, внимательно рассмотрев «залог», увидел, что телефон разбит, обратился в полицию.

В эти же сутки новокуйбышевец украл сотовый телефон своей знакомой, когда один находился в комнате её квартиры. Ущерб женщина оценила в 5 000 рублей.

Когда новокуйбышевца задержали, он рассказал полицейским, что продал украденные телефоны в течение суток, а вырученные за них деньги на собственные нужды.

В ходе предварительного следствия злоумышленник возместил пострадавшим причиненный ущерб. Представ перед судом, новокуйбышевец свою вину признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, и раскаялся в содеянном, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.