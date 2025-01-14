Житель Самарской области обманом похищал сотовые телефоны

Вступил в законную силу приговор 26 летнему жителю Новокуйбышевска. Признанный виновным в мошенничестве и кражах сотовых телефонов новокуйбышевец был осужден на шесть месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства.
Кражи осужденный совершил в ноябре прошлого года. Одной их жертв вора стал таксист, о которого новокуйбышевец попросил смартфон, якобы для звонка, пояснив, что его мобильник разрядился. Выходя из машины с чужим смартфоном, чтобы усыпить бдительность таксиста, мошенник оставил в салоне свой повреждённый телефон, вышел из машины и скрылся. Таксист, внимательно рассмотрев «залог», увидел, что телефон разбит, обратился в полицию.
В эти же сутки новокуйбышевец украл сотовый телефон своей знакомой, когда один находился в комнате её квартиры. Ущерб женщина оценила в 5 000 рублей.
Когда новокуйбышевца задержали, он рассказал полицейским, что продал украденные телефоны в течение суток, а вырученные за них деньги на собственные нужды.
В ходе предварительного следствия злоумышленник возместил пострадавшим причиненный ущерб. Представ перед судом, новокуйбышевец свою вину признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился, и раскаялся в содеянном, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.