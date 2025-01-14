Житель Самарской области обманом похищал сотовые телефоны

Кражи осужденный совершил в ноябре прошлого года. Одной их жертв вора стал таксист, о которого новокуйбышевец попросил смартфон, якобы для звонка, пояснив, что его мобильник разрядился. Выходя из машины с чужим смартфоном, чтобы усыпить бдительность таксиста, мошенник оставил в салоне свой повреждённый телефон, вышел из машины и скрылся. Таксист, внимательно рассмотрев «залог», увидел, что телефон разбит, обратился в полицию.