В Волгограде УК наказали за залитый после пожара дом ЖК «Бейкер-Стрит»

Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, управляющую компанию наказали за нарушение лицензионных требований по содержанию дома № 91 по ул. Шекснинская, где в сентябре позапрошлого года произошел пожар на крыше, в результате которого полностью выгорела одна квартира, еще трем соседним был причинен ущерб.