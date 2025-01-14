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Белый хэтчбек едва не сгорел дотла на улице Красных Зорь в Омске

Оперативно прибывшие на место пожарные не дали огню уничтожить иномарку.

Источник: МЧС РФ

Утром во вторник, 14 января, белый хэтчбек вспыхнул на улице Красных Зорь в Центральном округе Омска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

На месте происшествия работали четыре сотрудника МЧС и одна пожарная машина. Пламя удалось ликвидировать в 07:31 часов. Площадь пожара составила 2 кв.м.

На видео видно, что густой столб дыма исходит из-под капота иномарки. Можно предположить, что очаг возгорания находился именно под капотом машины.

Что стало причиной воспламенения автомобиля, установят дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Омской области за прошедшую неделю силами сотрудников МЧС были ликвидированы 50 пожаров.

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