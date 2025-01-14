Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане задержаны религиозные радикалы за пропаганду терроризма

В январе 2025 года сотрудники КНБ совместно с полицией и прокуратурой задержали трёх человек, подозреваемых в пропаганде терроризма, включая использование телекоммуникационных сетей, сообщает El.kz.

Источник: КНБ РК

Двое задержанных ранее были судимы за тяжкие преступления, такие как причинение вреда здоровью, разбой и незаконное хранение наркотиков. Третий фигурант проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков и ранее отбывал длительное наказание за аналогичную деятельность, однако, выйдя на свободу, продолжил придерживаться радикальных взглядов.

В ходе следственных действий по местам проживания задержанных изъяты религиозная литература и другие вещественные доказательства.

По данному факту начато досудебное расследование в рамках статьи 256 Уголовного кодекса. В соответствии с законодательством, дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.