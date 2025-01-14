В Казахстане задержаны религиозные радикалы за пропаганду терроризма

Двое задержанных ранее были судимы за тяжкие преступления, такие как причинение вреда здоровью, разбой и незаконное хранение наркотиков. Третий фигурант проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков и ранее отбывал длительное наказание за аналогичную деятельность, однако, выйдя на свободу, продолжил придерживаться радикальных взглядов.
В ходе следственных действий по местам проживания задержанных изъяты религиозная литература и другие вещественные доказательства.
По данному факту начато досудебное расследование в рамках статьи 256 Уголовного кодекса. В соответствии с законодательством, дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.