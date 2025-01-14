Линия электропередач оборвалась в СНТ «Красницы» в Ленобласти

Жители СНТ «Красницы» в Ленобласти страдают от перебоев с электричеством. Проблема возникла из-за плохих погодных условий. Мокрый снег налипает на деревья, которые затем задевают линию электропередач. По словам местных жителей, даже произошел обрыв проводов. Чтобы предотвратить повторения ситуации, активисты сами принялись вырубать деревья вдоль ЛЭП, так как аварийные бригады в садоводство не приезжают.
— Данная линия электропередач находится в собственности СНТ, не передана на обслуживание какой-либо территориальной сетевой организации, осуществляющей деятельность на территории Ленобласти, — объяснили в Комитете по ТЭК Ленобласти.
Для решения вопроса с восстановлением электричества в садоводстве, по ходатайству Комитета в СНТ будет направлена аварийная бригада Ленинградской областной электросетевой компании.