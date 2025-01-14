Линия электропередач оборвалась в СНТ «Красницы» в Ленобласти

Жители СНТ «Красницы» в Ленобласти страдают от перебоев с электричеством. Проблема возникла из-за плохих погодных условий. Мокрый снег налипает на деревья, которые затем задевают линию электропередач. По словам местных жителей, даже произошел обрыв проводов. Чтобы предотвратить повторения ситуации, активисты сами принялись вырубать деревья вдоль ЛЭП, так как аварийные бригады в садоводство не приезжают.