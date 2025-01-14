В Омске женщина стала жертвой уличного нападения

В омскую полицию обратилась 54-летняя женщина. Вечером она возвращалась с работы и решила зайти в магазин. После этого на улице Ватутина неизвестный толкнул её сзади. От удара потерпевшая упала, выронила сумку и пакеты с покупками. Нападавший схватил сумку, в которой находился мобильный телефон, и скрылся. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Центрального округа, ранее судимый за грабежи и разбойные нападения. Похищенный телефон он успел сдать в ломбард за 5000 рублей, потратив деньги на такси и продукты.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.