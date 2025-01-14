Хабаровчанин получил 8 лет за смерть возлюбленной из-за ревности

В Хабаровске осудили 58-летнего местного жителя за нанесение смертельных травм своей сожительнице, сообщает телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
Мужчина получил 8 лет лишения свободы, которые проведёт в исправительной колонии строгого режима.
Согласно материалам Краснофлотского районного суда, трагедия произошла 19 июня 2024 года в одной из квартир на улице Руднева. Между сожителями возник конфликт, причиной которого стала ревность. Во время ссоры мужчина нанёс женщине многочисленные удары руками по голове и ногами по телу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Следствием установлено, что действия обвиняемого квалифицируются как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В рамках расследования были проведены необходимые экспертизы, а также следственные и процессуальные действия, которые подтвердили вину подсудимого, сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
Приговор суда — 8 лет лишения свободы — учитывает все обстоятельства дела и степень вины обвиняемого.
Приговор вступил в законную силу.