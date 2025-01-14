Хабаровчанин получил 8 лет за смерть возлюбленной из-за ревности

Согласно материалам Краснофлотского районного суда, трагедия произошла 19 июня 2024 года в одной из квартир на улице Руднева. Между сожителями возник конфликт, причиной которого стала ревность. Во время ссоры мужчина нанёс женщине многочисленные удары руками по голове и ногами по телу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.