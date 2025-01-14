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На участке от Анапы до мыса Железный Рог обнаружены новые выбросы мазута

Сотрудники МЧС России продолжают ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря и Керченского пролива. 14 января новые выбросы мазута зафиксированы вдоль береговой линии от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог.

В Краснодарском крае работают 18 межведомственных мониторинговых групп, которые обследовали 220 километров побережья. Обнаружены единичные, но незначительные загрязнения нефтепродуктами.

Объемы собранных загрязнений впечатляют:

С береговой линии вывезено 946 тонн загрязненного песка и грунта.

Собрано 47,6 кубометра нефтесодержащей жидкости.

На участках ведутся масштабные работы. Завершено строительство подъездной технической дороги протяженностью более 500 метров, укрепляются участки береговой линии, чтобы предотвратить возможные обрушения.

В акватории Керченского пролива обследовано свыше 1 947 квадратных километров, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости и использовано более 4,4 тонны сорбента. Установлены боновые заграждения общей длиной 2 350 метров, в том числе вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239».

Ликвидационные работы ведутся круглосуточно. Всего по состоянию на сегодняшний день с берега собрано 162 410 тонн загрязненного песка и грунта, из которых более 38 829 тонн уже вывезены на специализированные полигоны для утилизации.

МЧС продолжает координировать действия всех задействованных служб для минимизации экологического ущерба и защиты побережья.

экология