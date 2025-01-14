Обвиняемым в теракте на Крымском мосту продлили арест

ЮОб этом ТАСС сообщил представитель суда. Мера пресечения продлена до 8 июня, — сказал собеседник агентства. По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.