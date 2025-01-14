В России произошло 225 ДТП за минувшие сутки

Зарегистрировано второе за двое суток ДТП с участием легкового автомобиля на железнодорожном переезде. Ранее в воскресенье, 12 января, водитель такси, перевозивший двух пассажиров, столкнулся с пригородной электричкой во Всеволожском районе Ленинградской области. В происшествии погибла пассажирка такси. На этот раз столкновение автомашины с маневровым составом по вине водителя легковушки, допустившего грубое нарушение ПДД, произошло в городе Алексеевке Белгородской области. 36-летний автомобилист в ночное время выехал под запрещающий сигнал светофора на жд переезд, где столкнулся с третьим вагоном в составе с маневровым тепловозом, перевозившим три вагона с зерном. В результате ДТП водитель автомашины погиб.