В России произошло 225 ДТП за минувшие сутки

С участием автобусов на дорогах России зафиксировано 22 ДТП, в которых погибших людей нет, но 31 участник дорожного движения получил ранения. Причиной семи происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями.
В результате 76 ДТП, 39 из которых произошли на пешеходных переходах и 37 вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 72 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших пешеходов 16 детей в возрасте до 16 лет. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых получил ранения 31 юный участник дорожного движения, включая 15 пассажиров. Погибших детей нет.
Зарегистрировано второе за двое суток ДТП с участием легкового автомобиля на железнодорожном переезде. Ранее в воскресенье, 12 января, водитель такси, перевозивший двух пассажиров, столкнулся с пригородной электричкой во Всеволожском районе Ленинградской области. В происшествии погибла пассажирка такси. На этот раз столкновение автомашины с маневровым составом по вине водителя легковушки, допустившего грубое нарушение ПДД, произошло в городе Алексеевке Белгородской области. 36-летний автомобилист в ночное время выехал под запрещающий сигнал светофора на жд переезд, где столкнулся с третьим вагоном в составе с маневровым тепловозом, перевозившим три вагона с зерном. В результате ДТП водитель автомашины погиб.
«Вновь напоминаем автомобилистам о важности соблюдения правил проезда железнодорожных переездов, поскольку этот маневр считается опасным и требует от водителя сосредоточенности и максимального внимания. В правилах дорожного движения есть прямой запрет выезда на железнодорожный переезд вне переезда. Маневр невозможен при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.
Остановка или стоянка транспортного средства на железнодорожном переезде также категорически запрещены, поскольку создают реальную угрозу столкновения с поездом. Если это случилось в экстренных условиях, например, при поломке автомобиля, водитель должен немедленно высадить людей из транспортного средства, удалить их на безопасное расстояние и принять меры для освобождения переезда — отбуксировать или столкнуть автомобиль с рельсов, отметил Антон Белан.
Кроме того, водитель, двигающийся через железнодорожный переезд, должен быть предельно осторожным в темное время суток, а также при неблагоприятных погодных условиях и ограниченной видимости, подчеркнули в Госавтоинспекции.
9 января сообщалось, что с 1 по 8 января на российских дорогах зафиксировано 1842 ДТП, в которых погибли 265 и получили ранения 2697 человек. В результате 428 ДТП с участием пешеходов погибли 65 человек, еще 383 получили ранения различной степени тяжести.