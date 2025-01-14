В Альметьевске во время налета БПЛА эвакуировали семь школ

Выборочная эвакуация проходила школах № 24, № 25, Инженерном лицее, Адымнар, гимназии № 1, лицее № 2 и Калейкинской школе. В учебных учреждениях занятия не отменяли. В настоящий момент детей выпустили из укрытий.
«Родители могут по желанию забрать детей из учебных заведений. Остальные школы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении администрации города.
Ранее в Альметьевске объявили о проведении мероприятий по антитеррористической защищенности. В городе также объявили опасность атаки беспилотными воздушными судами.