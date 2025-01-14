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Иностранец пытался ввезти в Россию 50 килограммов человеческих волос

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Домодедовские таможенники оштрафовали иностранца, который пытался ввезти в Россию около 50 килограммов человеческих волос на 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС.

Источник: © РИА Новости

«Почти 50 килограммов натуральных волос человека обнаружили домодедовские таможенники в багаже 37-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Дубая (ОАЭ). Эксперты оценили стоимость товара в 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пассажир проследовал с багажом по зеленому коридору в зону таможенного контроля. В ходе досмотра инспекторы обнаружили у него семь полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 300 связок из волос разного цвета и характеристик.

Он рассказал, что является парикмахером-стилистом и возвращается с фестиваля индустрии красоты. Также добавил, что с таможенными правилами не знаком, а стоимость товара не превышает 300 тысяч рублей. Из заготовок нарушитель планировал мастерить парики, трессы и шиньоны.

Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему назначен административный штраф — свыше 3,3 миллиона рублей.

таможня