Иностранец пытался ввезти в Россию 50 килограммов человеческих волос

Он рассказал, что является парикмахером-стилистом и возвращается с фестиваля индустрии красоты. Также добавил, что с таможенными правилами не знаком, а стоимость товара не превышает 300 тысяч рублей. Из заготовок нарушитель планировал мастерить парики, трессы и шиньоны.