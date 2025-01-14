Задержана жительница Приморья, которая сбила женщину и исписала ее автомобиль

Следком Приморья задержал 48-летнюю жительницу Владивостока, подозреваемую в хулиганстве на улице Сабанеева. По предварительной версии следствия, она сбила женщину на автомобиле, предварительно исписав ее машину оскорбительными фразами.
Следователь СКР по Приморскому краю ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения для подозреваемой. Обыски были проведены по месту жительства и работы женщины. Накануне, 13 января, полицейские установили ее местонахождение.
Во время задержания женщина попыталась скрыться, выпрыгнув из окна офиса. Стражи порядка доставили ее в следственный отдел СКР Приморья. Следователи устанавливают другие эпизоды аналогичных преступлений и планируют назначить судебно-психиатрическую экспертизу.