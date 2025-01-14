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Мужчина избил пожилого соседа кочергой во время ссоры

Житель Саратова избил пенсионера кочергой во время ссоры из-за досок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове ссора двух соседей закончилась уголовным делом. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление МВД, 31-летний мужчина повздорил с 73-летним пенсионером из-за досок 13 января.

— Доски находились рядом с их домами на улице Камчатская. Во время ссоры молодой человек схватил кочергу и ударил пенсионера два раза по голове, — пишут журналисты телеканала.

В итоге пожилой сосед получил травмы, которые оценили как легкий вред здоровью. Вспыльчивого мужчину участковые отвезли в отделение полиции и завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2025 года в Иркутской области сгорело пять автомобилей. В четырех случаях причиной стало короткое замыкание.