В Волгограде бизнесмен перевел мошенникам 7,4 млн рублей

В Волгограде бизнесмен стал жертвой мошенничества на сумму более 7 миллионов рублей. Злоумышленники действовали под видом сотрудников инвестиционной платформы, предлагая легкий заработок на фондовой бирже. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 48-летний волгоградец поверил в обещания аферистов и в течение полутора месяцев переводил на их счета крупные суммы денег. В режиме демонстрации ему показывали, что вложения удваиваются ежедневно, что подстегивало вкладывать все больше.