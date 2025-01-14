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В Волгограде бизнесмен перевел мошенникам 7,4 млн рублей

Житель Волгограда лишился рекордной суммы на мошеннической бирже.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде бизнесмен стал жертвой мошенничества на сумму более 7 миллионов рублей. Злоумышленники действовали под видом сотрудников инвестиционной платформы, предлагая легкий заработок на фондовой бирже. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 48-летний волгоградец поверил в обещания аферистов и в течение полутора месяцев переводил на их счета крупные суммы денег. В режиме демонстрации ему показывали, что вложения удваиваются ежедневно, что подстегивало вкладывать все больше.

Однако, когда предприниматель попытался вывести свои средства и прибыль, его попытки оказались безуспешными. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

— Чтобы не попасть в подобную ситуацию, не спешите переводить сбережения: скорее всего, под маской сотрудников инвестиционной или брокерской компании скрываются финансовые аферисты, — обратились к волгоградцам полицейские.