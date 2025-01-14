Подозреваемого в серии краж из храмов задержали донские полицейские

— Выяснилось, что 55-летний воронежец приезжал в Ростовскую область и присматривал места для совершения преступлений. Ночью он тайно проник в церковь в Каменске-Шахтинском и похитил 6,9 тыс. рублей, а также ювелирные изделия из серебра (крестик, кольца и серьги). Скрывшись с места преступления, мужчина отправился в собор, расположенный в одном из хуторов Красносулинского района. Там он украл подаяния в размере 800 рублей, а также религиозные золотые украшения на общую сумму порядка 170 тыс. рублей, — говорится в сообщении.