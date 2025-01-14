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В Молдове едва не утонул семилетний мальчик: На самодельном плоту он дрейфовал по озеру — на берег его вытащили спасатели

Ребенок отделался лишь испугом.

Источник: ГИЧС

В Унгенах едва не утонул 7-летний мальчик. Инцидент произошёл в минувшие выходные. Школьник заплыл на деревянном плоту на середину озера.

В какой-то момент мальчику стало страшно, он стал звать на помощь. Дрейфующего ребенка заметили прохожие и вызвали спасателей.

На место происшествия прибыли две бригады ГИЧС. Ребенка вытащили на берег, мальчик отделался испугом.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает родителей внимательно следить за детьми и не позволять им находиться вблизи водоёмов без присмотра.