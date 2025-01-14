Ученые отобрали пять разработок для ликвидации ЧС в Анапе

Власти пояснили, что среди отобранных разработок есть технологии для сбора мазута и предложения по детоксикации загрязненного грунта. Кроме того, ученые более подробно изучат модели расчета и прогноза состояния морской среды, оценки влияния волн, течений и термических факторов на перемещение и эволюцию мазута, который попал в Черное море, в том числе в разных районах побережья.