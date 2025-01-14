Школьница сломала позвоночник на качелях в Новосибирске

В Новосибирске местная жительница требует 500 тысяч рублей с администрации Калининского района за переломные позвонки своей 8-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда 13 января.
В июне 2024 девочка упала с качели из-за того, что на ней порвался канат. В результате школьница получила серьезные травмы: множественные переломы грудного отдела позвоночника и закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом 4,5 позвонков.
Мама пострадавшего ребенка обратилась в суд, чтобы взыскать с виновного в произошедшем компенсацию за моральный вред.
— Детская игровая площадка размещена в границах земельного участка, относящегося к муниципальной собственности, контроль за содержанием игрового оборудования осуществляет Администрация Калининского района. Обязанность обслуживания игрового оборудования, в том числе обеспечение безопасности его эксплуатации возложена на Администрацию Калининского района, — рассказали служители Фемиды.
Судебное заседание назначено на 5 февраля.
Глеб ИВАНОВСКИЙ.