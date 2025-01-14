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Школьница сломала позвоночник на качелях в Новосибирске

На качели порвался канат, из-за чего девочка упала.

В Новосибирске местная жительница требует 500 тысяч рублей с администрации Калининского района за переломные позвонки своей 8-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда 13 января.

В июне 2024 девочка упала с качели из-за того, что на ней порвался канат. В результате школьница получила серьезные травмы: множественные переломы грудного отдела позвоночника и закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом 4,5 позвонков.

Мама пострадавшего ребенка обратилась в суд, чтобы взыскать с виновного в произошедшем компенсацию за моральный вред.

— Детская игровая площадка размещена в границах земельного участка, относящегося к муниципальной собственности, контроль за содержанием игрового оборудования осуществляет Администрация Калининского района. Обязанность обслуживания игрового оборудования, в том числе обеспечение безопасности его эксплуатации возложена на Администрацию Калининского района, — рассказали служители Фемиды.

Судебное заседание назначено на 5 февраля.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.