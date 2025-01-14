Токаев посмертно наградил полицейского

В распространяемом сообщении за 14 января 2025 года отмечено:
«Инспектор службы батальона патрульной полиции Алматинской областной полиции старший лейтенант полиции Шалхар Байжомартов, трагически погибший при исполнении служебного долга, удостоен ордена “Айбын” ІІІ степени».
По данным правоохранителей, награду отцу погибшего вручил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.
«Сотрудники органов внутренних дел всегда находятся на передовой в борьбе с преступностью и обеспечении порядка. Шалхар Байжомартов, ценой собственной жизни, доказал свою преданность служебному долгу и Отечеству».
Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2024 года на 42-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск. Во время оформления дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей, потеряв управление, прижал полицейского к служебной машине, что привело к его гибели.