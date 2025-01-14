Токаев посмертно наградил полицейского

Напомним, трагедия произошла 20 декабря 2024 года на 42-м километре автодороги Алматы — Усть-Каменогорск. Во время оформления дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей, потеряв управление, прижал полицейского к служебной машине, что привело к его гибели.