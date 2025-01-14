Лидеров батальона «независимой Ичкерии» осудили в Ростове

Когда о батальоне узнали росийские спецслужбы, они выяснили, что в январе 2021 года Закаев публично поддержал уничтоженных в Чечне террористов — ролик он опубликовал на «YouTube». А Юсупов в 2013 году переехал из Австрии в Сирию, где вступил в ряды исламских боевиков. Амата Закаева признали виновным в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2), Мурада Юсупова — в участии в военном формировании иностранного государства, противоречащим интересам РФ (ч. 2 ст. 208). Кроме того, обоих фигурантов суд счел виновными в руководстве террористическим сообществом (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ).