Детского хирурга начали судить по делу о гибели пациента в Нижнем Новгороде

Согласно материалам дела, 3 марта 2023 года в больницу скорая помощь доставила ребенка 2020 года рождения с жалобами на запор, боли в животе и многократную рвоту. Врач сделала пациенту гипертоническую клизму и инъекцию противорвотного препарата. Как полагает следствие, тем самым подсудимая замаскировала часть симптомов и затруднила дальнейшую диагностику. Она не выполнила исследования для исключения хирургической патологии, необоснованно исключила патологию после очистительной клизмы и установила неверный диагноз.