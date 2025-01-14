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Детского хирурга начали судить по делу о гибели пациента в Нижнем Новгороде

Приокский райсуд Нижнего Новгорода начал рассмотрение дела по обвинению врача-хирурга детской городской клинической больницы № 1 Приокского района в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда 17 января.

Источник: Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 3 марта 2023 года в больницу скорая помощь доставила ребенка 2020 года рождения с жалобами на запор, боли в животе и многократную рвоту. Врач сделала пациенту гипертоническую клизму и инъекцию противорвотного препарата. Как полагает следствие, тем самым подсудимая замаскировала часть симптомов и затруднила дальнейшую диагностику. Она не выполнила исследования для исключения хирургической патологии, необоснованно исключила патологию после очистительной клизмы и установила неверный диагноз.

После осмотра врачом-педиатром пациента выписали под амбулаторное наблюдение, но вечером того же дня его доставили каретой скорой помощи в детскую инфекционную больницу № 8. Но, несмотря на медпомощь, 5 марта ребенок умер.