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На Урале экс-главу сельской администрации судят за коррупцию

Ему грозит до шести лет колонии.

В Каменском районе Свердловской области мужчина 1975 года рождения отдан под суд за получение взятки. Ранее он возглавлял Бродовскую сельскую администрацию, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый получил от бизнесмена из поселка Мартюш стройматериалы и более 100 тыс. рублей. А взамен запрашивал беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки арендованной техники.

Обвиняемому грозит шесть лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Каменский районный суд. Имущество мужчины находится под арестом.