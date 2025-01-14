На Урале экс-главу сельской администрации судят за коррупцию

В Каменском районе Свердловской области мужчина 1975 года рождения отдан под суд за получение взятки. Ранее он возглавлял Бродовскую сельскую администрацию, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 2023 году обвиняемый получил от бизнесмена из поселка Мартюш стройматериалы и более 100 тыс. рублей. А взамен запрашивал беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки арендованной техники.
Обвиняемому грозит шесть лет колонии. Уголовное дело рассмотрит Каменский районный суд. Имущество мужчины находится под арестом.