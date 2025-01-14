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Крупный пожар в Талгарском районе: загорелся теннисный клуб

В селе Бесагаш Алматинской области 14 января 2025 года произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации МЧС, на территории частного теннисного клуба загорелось административное здание, каркасное строение из тента, покрытие теннисного корта и надувной купол.

«По прибытии пожарных происходило открытое горение и имелась угроза распространения огня на соседний дом и рядом стоящий теннисный корт. Принятыми мерами огнеборцев удалось уберечь от огня рядом стоящий теннисный корт и частный жилой дом».

сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован на общей площади более 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

пожары
МЧС