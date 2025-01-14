Крупный пожар в Талгарском районе: загорелся теннисный клуб

По информации МЧС, на территории частного теннисного клуба загорелось административное здание, каркасное строение из тента, покрытие теннисного корта и надувной купол.
«По прибытии пожарных происходило открытое горение и имелась угроза распространения огня на соседний дом и рядом стоящий теннисный корт. Принятыми мерами огнеборцев удалось уберечь от огня рядом стоящий теннисный корт и частный жилой дом».
Пожар ликвидирован на общей площади более 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.