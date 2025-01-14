Пожизненное заключение запросили поляку, обвиняемому в изнасиловании белоруски

В сообщении сказано, что суд над 23-летним жителем Польши Дорианом С., который обвиняется в изнасиловании и убийстве 25-летней гражданки Беларуси Елизаветы, начался 4 декабря 2024 года. В момент последнего слушания, проводимого в закрытом режиме, сторонами были высказаны заключительные аргументы.