Пожизненное заключение запросили поляку, обвиняемому в изнасиловании белоруски

Пожизненное заключение запросили поляку, обвиняемому в изнасиловании и убийстве белоруски, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что суд над 23-летним жителем Польши Дорианом С., который обвиняется в изнасиловании и убийстве 25-летней гражданки Беларуси Елизаветы, начался 4 декабря 2024 года. В момент последнего слушания, проводимого в закрытом режиме, сторонами были высказаны заключительные аргументы.
В прокуратуре подтвердили, что анализы фигуранта показали его вменяемость. Ему грозит пожизненное заключение. Сказано, что приговор должны вынести 17 января 2025 года. Отмечается, что в момент судебного процесса обвиняемый признался в совершении деяния, однако отрицал, что хотел убить девушку.
Ранее польские СМИ сказали про изнасилование 25-летней гражданки Беларуси в центре Варшавы: «Подошел сзади, схватил, надел балаклаву, угрожал ножом».
Тем временем в Осиповичах сын заменил на сувенирные 6700 долларов, которые украл у отца.
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