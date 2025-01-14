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Транспортная прокуратура подала иск против пермского владельца затонувшего танкера

Новороссийская транспортная прокуратура требует привлечь к административной ответственности пермское ООО «Кама Шиппинг» — владельца затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-212».

Источник: Южная транспортная прокуратура

Об этом сообщает «Ъ Кубань-Черноморье» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Краснодарского края. Иски к пермской компании также подало ФГБУ «Морспасслужба». Третьим лицом по делу выступает ЗАО «Волгатранснефть» — владелец второго затонувшего танкера «Волгонефть-239».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района, Крыма ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.