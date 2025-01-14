Транспортная прокуратура подала иск против пермского владельца затонувшего танкера

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Спасатели и волонтеры Анапы, Темрюкского района, Крыма ведут круглосуточные работы по очистке пляжа и спасению водоплавающих птиц и китообразных.