В Петербурге поезд сбил 14-летнего подростка

«Утром 14 января пассажирским поездом на железнодорожной станции Царское Село (город Пушкин) травмирован несовершеннолетний 2010 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть)», — говорится в сообщении.