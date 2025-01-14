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В Петербурге поезд сбил 14-летнего подростка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Пассажирский поезд сбил насмерть оказавшегося на путях 14-летнего подростка на железнодорожной станции Царское Село в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Источник: AP 2024

«Утром 14 января пассажирским поездом на железнодорожной станции Царское Село (город Пушкин) травмирован несовершеннолетний 2010 года рождения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть)», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.