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В Сочи задержали врача-афериста из краснодарской клиники

В клинике Краснодара врач брал у пациентов деньги за препараты и пропадал.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи адлерские сотрудники уголовного розыска задержали врача-афериста. Работая в одной из клиник Краснодара, он обманул четырех пациентов и похитил у них более 100 тысяч рублей.

«40-летний житель Тюмени предлагал своим пациентам приобрести у него со скидкой препараты для восстановления суставов. Но после получения денег “забывал” о своих обязательствах и не отвечал на звонки по телефону», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Медик уволился из краснодарской клиники и перебрался в Сочи. Там правоохранители задержали его на новом месте работы.

В отношении тюменца возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.