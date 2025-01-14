В Сочи задержали врача-афериста из краснодарской клиники

«40-летний житель Тюмени предлагал своим пациентам приобрести у него со скидкой препараты для восстановления суставов. Но после получения денег “забывал” о своих обязательствах и не отвечал на звонки по телефону», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.